Несчастный случай в Тункинском районе Бурятии оказался убийством

Женщина, которую нашли в реке, оказалась там уже мертвой
Текст: Андрей Константинов
Фото: Следственный комитет Бурятии
42-летняя женщина, тело которой спасатели вытащили из реки Кынгарга в Тункинском районе 5 сентября, была убита. К такому выводу пришли эксперты-криминалисты Следственного комитета Бурятии. Подозреваемый в преступлении уже установлен и задержан – им оказался сожитель женщины.

Как рассказали в следственном ведомстве, пара туристов приехала на Аршан из Москвы. 5 сентября во время прогулки по горным тропам между сожителями произошла ссора. В ее ходе мужчина избил женщину, а затем добил ее ударами камня по голове. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник сбросил тело жертвы в реку, выдав случившееся за несчастный случай – якобы женщина сорвалась и упала в воду сама.

«В ходе проведения следственных действий у следователя возникли некоторые сомнения по характеру смерти потерпевшей. По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы версия следователя полностью подтвердилась - травмы женщина получила еще при жизни. Таким образом, доводы мужчины о том, что женщина упала сама и утонула в реке, были опровергнуты», - заявили в Следственном комитете.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и заключении его под стражу. 
