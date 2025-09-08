Происшествия 08.09.2025 в 09:52

Пьяная женщина в Бурятии выпрыгнула из летящей машины

Она поссорилась со своим мужем
Текст: Елена Кокорина
Пьяная женщина в Бурятии выпрыгнула из летящей машины

Ссора супружеской пары в Бурятии закончилась переломом лучевой кости женщины. Сгоряча она выпрыгнула из движущейся по дороге машины и сломала себе руку.

ДТП произошло вчера днем, 7 сентября, в Гусиноозерске.

- 32-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21093» без прав следовал в состоянии алкогольного опьянения по ул. Оцимика со своей супругой, которая во время ссоры самовольно выпрыгнула из движущегося автомобиля. Женщина тоже была пьяна, - рассказали в ГИБДД республики.

В результате ДТП у 32-летней женщины диагностирован перелом лучевой кости.

Фото: ГИБДД РБ

