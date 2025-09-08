Происшествия 08.09.2025 в 10:10
Утренняя поездка жителя Бурятии на квадроцикле закончилась госпитализацией
За руль он сел пьяным
Текст: Елена Кокорина
В субботу утром в Тункинском районе Бурятии 20-летний водитель квадроцикла «CF MOTO X6» перевернулся на своем квадроцикле, потому что сел за руль пьяным. Молодой человек получил травмы и был госпитализирован, сообщили в ГИБДД республики.
Всего в субботу и воскресенье на дорогах республики было выявлено около 650 нарушений ПДД, в том числе были задержаны 35 пьяных водителей. За выходные произошло 34 аварии с механическими повреждениями ТС. Есть ДТП с пострадавшими.
Фото: ГИБДД РБ
