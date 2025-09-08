Утренняя поездка жителя Бурятии на квадроцикле закончилась госпитализацией

В субботу утром в Тункинском районе Бурятии 20-летний водитель квадроцикла «CF MOTO X6» перевернулся на своем квадроцикле, потому что сел за руль пьяным. Молодой человек получил травмы и был госпитализирован, сообщили в ГИБДД республики.

Всего в субботу и воскресенье на дорогах республики было выявлено около 650 нарушений ПДД, в том числе были задержаны 35 пьяных водителей. За выходные произошло 34 аварии с механическими повреждениями ТС. Есть ДТП с пострадавшими.

Фото: ГИБДД РБ