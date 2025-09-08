Происшествия 08.09.2025 в 10:23

Двое пассажиров иномарки в Бурятии пострадали в ДТП с переворотом

Неудачный обгон водителя закончился съездом с дороги
Текст: Елена Кокорина
Двое пассажиров иномарки в Бурятии пострадали в ДТП с переворотом

В Прибайкальском районе Бурятии 26-летний водитель автомобиля «Тойота РАВ4» съехал с дороги и перевернул машину. Мужчина ехал из г. Улан-Удэ в село Курумкан.

- В 5 км от села Горячинск он совершил касательное столкновение с автомобилем «Митсубиши Кантер», после чего съехал с дороги. В результате ДТП два пассажира автомашины «Тойота РАВ» получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение, - рассказали в ГИБДД республики.

Фото: ГИБДД РБ

