Жители Бурятии продолжают теряться на «тихой охоте»

За минувшие выходные зарегистрировали 6 случаев, когда грибники плутали в лесу
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

Жители продолжают пропадать и плутать на «тихой охоте». По данным Республиканского агентства ГО и ЧС, за минувшие выходные зарегистрировали 6 случаев, когда грибники терялись в лесу.

К счастью, в пяти из этих случаев заблудившихся сборщиков дикоросов нашли и благополучно вернули домой. Однако местонахождение еще одного грибника до сих пор остается неизвестным.

«Увлеченные сбором грибов и ягод, люди часто теряют бдительность, отходят далеко от известных ориентиров и легко теряются в лесу. За последние дни спасательные службы Бурятии провели несколько поисково-спасательных операций. Однако каждая такая операция – это большая нагрузка на службы, требующая значительных усилий и ресурсов», - прокомментировали в агентстве.

Напомним, 2 сентября выдалось для спасателей Бурятии беспокойным. Им пришлось отработать сразу несколько сообщений о потерявшихся в лесах во время сбора грибов. 

