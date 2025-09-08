Происшествия 08.09.2025 в 11:28

Федеральные трассы Бурятии будет меньше топить

Дорожники отремонтировали на них водопропускные трубы
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Федеральные трассы Бурятии будет меньше топить
На федеральных трассах Бурятии после ремонта введены в эксплуатацию три водопропускные трубы. Их реконструкция прошла в рамках программы по улучшению транспортной инфраструктуры и повышению безопасности дорожного движения.

Как сообщает Упрдор «Южный Байкал», речь идет о водопропускных трубах на 286 и 289 км трассы «Байкал», а также о трубе на 96-м км автодороги Култук - Монды - граница с Монголией.

«Данные конструкции предназначены для обеспечения эффективного пропуска водных потоков и снижения риска затопления дорожного покрытия во время дождей и весенних паводков. Обновленные трубы значительно улучшат дренажные свойства дороги, что в свою очередь создаст более безопасные условия для водителей», - отметили в учреждении.


На всех трех объектах выполнен значительный объем работ. Дорожники привели в порядок трубы: после расшивки стыков и тщательной очистки последовала заделка швов. Затем специалисты выровняли тело труб и провели санацию с использованием полимерно-тканевого рукава. Завершающим этапом ремонтных работ стало восстановление железобетонных изделий и укрепление на входе и выходе трубы.


«Ремонт водопропускных труб прошел с соблюдением всех экологических требований и с использованием современных технологий и материалов, что обеспечивает их долговечность и надежность. Например, санация полимерно-тканевым рукавом значительно улучшает существующую систему водопропускания. Этот рукав, пропитанный смолой, помещается в санируемый участок трубопровода с помощью лебедки, расправляется при подаче сжатого воздуха и отверждается с использованием ультрафиолетовых ламп. Такой подход позволяет эффективно восстановить функциональность труб и продлить срок их службы», - рассказали в «Южном Байкале».

Фото: Упрдор «Южный Байкал»
Теги
ремонт дороги

Все новости

В Бурятии пройдет фестиваль культуры старообрядцев
08.09.2025 в 12:13
В Бурятии укомплектовали ФАПы после нагоняя от прокуратуры
08.09.2025 в 12:10
В Бурятии восстановили движение по размытым дорогам
08.09.2025 в 11:57
В Улан-Удэ студентка университета сдала зачет по грабежу
08.09.2025 в 11:40
На дороге в районе Бурятии грибник украл грузовой прицеп
08.09.2025 в 11:39
В Улан-Удэ летевшие на «красный» водители сбили двух пешеходов
08.09.2025 в 11:38
Федеральные трассы Бурятии будет меньше топить
08.09.2025 в 11:28
Власти Бурятии предложили маркировать пищевые добавки
08.09.2025 в 10:58
Жители Бурятии продолжают теряться на «тихой охоте»
08.09.2025 в 10:56
Бездомная собака из Улан-Удэ уехала жить в Москву
08.09.2025 в 10:53
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 сентября

Читайте также
В Бурятии восстановили движение по размытым дорогам
Правда, на одном участке грузовики еще не пропускают
08.09.2025 в 11:57
В Улан-Удэ студентка университета сдала зачет по грабежу
Вероятно, теперь девушка будет учиться в другом месте
08.09.2025 в 11:40
В Улан-Удэ летевшие на «красный» водители сбили двух пешеходов
Наезды произошли на «зебрах»
08.09.2025 в 11:38
Жители Бурятии продолжают теряться на «тихой охоте»
За минувшие выходные зарегистрировали 6 случаев, когда грибники плутали в лесу
08.09.2025 в 10:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru