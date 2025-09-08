Федеральные трассы Бурятии будет меньше топить

«Данные конструкции предназначены для обеспечения эффективного пропуска водных потоков и снижения риска затопления дорожного покрытия во время дождей и весенних паводков. Обновленные трубы значительно улучшат дренажные свойства дороги, что в свою очередь создаст более безопасные условия для водителей», - отметили в учреждении.











На всех трех объектах выполнен значительный объем работ. Дорожники привели в порядок трубы: после расшивки стыков и тщательной очистки последовала заделка швов. Затем специалисты выровняли тело труб и провели санацию с использованием полимерно-тканевого рукава. Завершающим этапом ремонтных работ стало восстановление железобетонных изделий и укрепление на входе и выходе трубы.











На федеральных трассах Бурятии после ремонта введены в эксплуатацию три водопропускные трубы. Их реконструкция прошла в рамках программы по улучшению транспортной инфраструктуры и повышению безопасности дорожного движения.Как сообщает Упрдор «Южный Байкал», речь идет о водопропускных трубах на 286 и 289 км трассы «Байкал», а также о трубе на 96-м км автодороги Култук - Монды - граница с Монголией.«Ремонт водопропускных труб прошел с соблюдением всех экологических требований и с использованием современных технологий и материалов, что обеспечивает их долговечность и надежность. Например, санация полимерно-тканевым рукавом значительно улучшает существующую систему водопропускания. Этот рукав, пропитанный смолой, помещается в санируемый участок трубопровода с помощью лебедки, расправляется при подаче сжатого воздуха и отверждается с использованием ультрафиолетовых ламп. Такой подход позволяет эффективно восстановить функциональность труб и продлить срок их службы», - рассказали в «Южном Байкале».Фото: Упрдор «Южный Байкал»