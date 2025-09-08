Происшествия 08.09.2025 в 11:38

В Улан-Удэ летевшие на «красный» водители сбили двух пешеходов

Наезды произошли на «зебрах»
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ летевшие на «красный» водители сбили двух пешеходов
Фото: комитет по транспорту

В Улан-Удэ за минувшие выходные на пешеходных переходах сбили двух человек. Как сообщает комитет по транспорту администрации города, водители проехали на красный свет, грубейшим образом нарушив ПДД.

Автомобилистов призывают всегда снижать скорость перед пешеходными переходами. Даже если горит зеленый свет, всегда существует риск, что на проезжую часть выйдет пешеход.

Напомним, ранее 23-летний водитель совершил намеренный наезд на мужчину на пешеходном переходе. По решению суда молодого человека отправили под домашний арест.

