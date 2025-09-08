В Улан-Удэ студентка университета сдала зачет по грабежу

О раскрытии грабежа сообщили сегодня в МВД Бурятии. Происшествие случилось ночью 2 сентября, а жертвой преступления стала 34-летняя горожанка. У нее похитили телефон стоимостью 45 тысяч рублей и еще 15 тысяч рублей наличными.Потерпевшая рассказала полиции, что отдыхала в развлекательном заведении в Советском районе Улан-Удэ. Там у нее произошел конфликт с незнакомыми девушками, переросший в потасовку на улице. Пока девушки выясняли отношения, одна из них завладела сумкой улан-удэнки и поживилась ее содержимым.«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую в грабеже и доставили ее в отдел полиции. Ею оказалась 22-летняя студентка местного университета. Девушка призналась в содеянном. Похищенный телефон изъят, а деньги подозреваемая успела потратить», - рассказали в МВД Бурятии.По факту грабежа возбудили уголовное дело. Со студентки взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.