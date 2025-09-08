Происшествия 08.09.2025 в 11:57
В Бурятии восстановили движение по размытым дорогам
Правда, на одном участке грузовики еще не пропускают
Текст: Андрей Константинов
В Муйском районе Бурятии восстановлено движение на двух аварийных участках дороги Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо. Как сообщили в республиканском Минтрансе, на 319-м км движение открыто всех видов транспорта. На 386-м км пока проехать могут только легковые автомобили. Ожидается, что в течении нескольких часов движение там откроют и для грузового транспорта.
Напомним 6 сентября из-за сильных ливней уровень рек на севере Бурятии стремительно поднялся. Вышедшая из берегов вода размыла дорожное полотно на 319 и 389 километрах дороги Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо. На место происшествия направили ремонтные бригады.
Напомним 6 сентября из-за сильных ливней уровень рек на севере Бурятии стремительно поднялся. Вышедшая из берегов вода размыла дорожное полотно на 319 и 389 километрах дороги Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо. На место происшествия направили ремонтные бригады.
Тегидорога