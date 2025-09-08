Происшествия 08.09.2025 в 12:31
Житель Бурятии угнал автомобиль у собутыльника
Злоумышленник воспользовался тем, что хозяин машины уснул
Текст: Андрей Константинов
В поселке Селенгинск росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля.
Как рассказали в Росгвардии, автовладелец вместе с подозреваемым распивал алкоголь. Когда хозяин машины заснул, злоумышленник взял с подоконника ключи и уехал на его машине. Съездив до соседнего села, мужчина вернулся к своему дому. Там его и обнаружили правоохранители, которым проспавшийся хозяин авто успел заявить об угоне.
Угонщиком оказался 41-летний ранее судимый местный житель. Росгвардейцы передали его для разбирательства в полицию. По факту угона возбудили уголовное дело.
Как рассказали в Росгвардии, автовладелец вместе с подозреваемым распивал алкоголь. Когда хозяин машины заснул, злоумышленник взял с подоконника ключи и уехал на его машине. Съездив до соседнего села, мужчина вернулся к своему дому. Там его и обнаружили правоохранители, которым проспавшийся хозяин авто успел заявить об угоне.
Угонщиком оказался 41-летний ранее судимый местный житель. Росгвардейцы передали его для разбирательства в полицию. По факту угона возбудили уголовное дело.
Тегиугон