Происшествия 08.09.2025 в 13:51

В парке развлечений в Улан-Удэ обчистили тир

Оттуда вынесли пневматические винтовки и мягкие игрушки
Текст: Карина Перова
В парке развлечений в Улан-Удэ обчистили тир
Фото: архив «Номер один»

В Улан-Удэ обчистили тир в парке развлечений. Владелец заведения рассказал полицейским, что кто-то взломал навесной замок и залез в шкаф. Оттуда вынесли две пневматические винтовки, шуруповерт и несколько мягких игрушек. Ущерб составил 23 тысячи рублей.

«Злоумышленником оказался находящийся под следствием по подозрению в совершении аналогичного преступления молодой человек. В ходе расследования ранее совершенного им преступления, удалось установить причастность в совершении кражи в тире развлекательного центра. В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания», - отметили в МВД по Бурятии.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

