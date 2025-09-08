Происшествия 08.09.2025 в 15:24

В Иркутске судья добровольно расстался с жизнью

Причины происшествия сейчас устанавливаются
Текст: Иван Иванов
Судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Николай Курц покончил с собой в Иркутске. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, эту информацию «ИрСити» подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

Предварительно известно, что 37-летний судья ушел из дома в ночь на 3 сентября. Через полчаса он попал в поле зрения камер видеонаблюдения на Глазковском мосту, и это было последнее место, где его видели живым, сообщает портал «Ирсити.ру».

Смерть Курца не имеет криминального характера, а также не связана с работой. Вероятнее всего, на это судья пошел по личным обстоятельствам. 

Тело мужчины пока еще не найдено.

Как сказано на официальном сайте Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, Николай Курц был назначен на свою должность указом президента от 8 ноября 2023 года. Он входил в коллегию по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений.

Фото: loon.site

ЗУРХАЙ
с 3 по 9 сентября

