В Бурятии дотла сгорел жилой дом

Пожар случился в селе Нарын Хоринского района. Там загорелся частный жилой дом.





«На место происшествия выехало отделение ПЧ-51 в составе 2-х человек. Для оказания помощи к месту пожара было направлено еще одно отделение ПЧ-47 составе 2-х человек», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Однако, спасти строение пожарные не смогли.



«В результате пожара дом и веранда сгорели полностью на общей площади 65 квадратных метров. Расположенные на территории домовладения зимовье и гараж не пострадали. Жильцы дома самостоятельно эвакуировались, пострадавших и травмированных нет», - рассказали в агентстве.



По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.