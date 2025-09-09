Происшествия 09.09.2025 в 10:28

В Бурятии дотла сгорел жилой дом

Жильцы успели спастись
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии дотла сгорел жилой дом
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар случился в селе Нарын Хоринского района. Там загорелся частный жилой дом.

«На место происшествия выехало отделение ПЧ-51 в составе 2-х человек. Для оказания помощи к месту пожара было направлено еще одно отделение ПЧ-47 составе 2-х человек», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Однако, спасти строение пожарные не смогли. 

«В результате пожара дом и веранда сгорели полностью на общей площади 65 квадратных метров. Расположенные на территории домовладения зимовье и гараж не пострадали. Жильцы дома самостоятельно эвакуировались, пострадавших и травмированных нет», - рассказали в агентстве.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. 


пожар

