В Бурятии в одном лесу заплутали три грибника

За минувшие сутки в лесу возле села Старая Курба Заиграевского района Бурятии заплутали трое грибников. Первый случай произошел днем – потерялась 57-летняя женщина. Спасатели БРПСС вывели ее к супругу и их автомобилю, используя телефонную связь.

Спустя несколько минут после первого сообщения в том же лесу пропали две 40-летних женщины. Их спасли также – по телефону, выведя к машине.

«Благополучное разрешение двух ситуаций с заблудившимися грибниками в Заиграевском районе стало возможным благодаря применению современных технологий. Ключевую роль в успешном поиске сыграло использование карт Google Maps, заранее установленных на смартфонах, которые позволили потерявшимся точно определить и передать свои координаты, что значительно облегчило задачу спасателям Бурятской республиканской поисково-спасательной службы», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.