Происшествия 09.09.2025 в 12:14

Бывшего зампреда правительства Бурятии оставили в СИЗО, несмотря на плохое здоровье

Галсан Дареев будет сидеть в камере до конца сентября
Текст: Андрей Константинов
Бывшего зампреда правительства Бурятии оставили в СИЗО, несмотря на плохое здоровье
Фото: скриншот видео
Советский райсуд Улан-Удэ вновь удовлетворил ходатайство следствия и в очередной раз продлил срок содержания под стражей в отношении бывшего зампреда и министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева. Согласно постановлению суда, экс-чиновник продолжит находиться в камере СИЗО до 30 сентября этого года.

В ходе судебного заседания адвокаты просили отпустить Галсана Дареева под домашний арест из-за неудовлетворительного состояния его здоровья. Однако суд не усмотрел оснований для изменения ему меры пресечения.

Напомним, после громких скандалов в Минсельхозе Галсан Дареев стал фигурантом уголовного дела. В декабре прошлого года его обвинили во взяточничестве и превышении должностных полномочий, задержали и отправили в СИЗО. С тех пор суд регулярно продлевает ему срок содержания под стражей, отказываясь назначать более мягкую меру пресечения.
дареев уголовное дело

