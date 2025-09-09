В Бурятии пенсионер сломал пальцы сожительнице

В Бурятии родственники продолжают калечить друг друга в ходе пьяных ссор. Сегодня в республиканском МВД поделились очередными случаями бытового насилия.Так, одним из фигурантов уголовного дела стал 74-летний житель поселка Новый Уоян. У пожилого мужчины во время совместного распития спиртного возник конфликт с 67-летней сожительницей. В ходе потасовки пенсионер схватил женщину за кисть руки и так сильно сжал ее, что сломал несчастной сразу четыре пальца. Правоохранители инкриминировали ему ч. 1 ст.112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.А в Баргузинском районе агрессивным поведением отметилась 35-летняя ранее судимая жительница села Журавлиха. Она едва не отправила мужа на тот свет.«Сельчанка нанесла своему 34-летнему супругу проникающее колото-резаное ранение в область руки, задев артерию. Женщина пояснила, что во время распития спиртного напитков муж начал нецензурно выражаться. Ранее он, будучи пьяным, уже неоднократно оскорблял её. Обидевшись, жена схватила со стола кухонный нож и ударила супруга. Увидев кровотечение, она приняла все меры по остановке крови, а после обратилась за помощью к фельдшеру», - рассказали в МВД.В отношении сельчанки полиция возбудила уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».