Происшествия 09.09.2025 в 14:00

В центре Улан-Удэ огромная фура перекрыла улицу Борсоева

Движение в центре сейчас сильно затруднено
Текст: Андрей Константинов
В центре Улан-Удэ огромная фура перекрыла улицу Борсоева
Фото: Комитет по транспорту мэрии
Транспортный коллапс случился сегодня днем в центре Улан-Удэ. На перекрестке улиц Смолина и Борсоева столкнулся грузовик с огромным прицепом и легковушка. Водитель фуры пытался развернутся на перекрестке и зацепил прицепом стоявшую на светофоре машину.

Остановившийся после ДТП большегруз перекрыл все три полосы в сторону Левого берега. Как сообщили в Комитете по транспорту, из-за этого движение на данном участке было сильно затруднено, а объезд места аварии осуществлялся по встречной полосе.

На данный момент движение на перекрестке восстановлено.
