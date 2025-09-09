В центре Улан-Удэ огромная фура перекрыла улицу Борсоева

Остановившийся после ДТП большегруз перекрыл все три полосы в сторону Левого берега. Как сообщили в Комитете по транспорту, из-за этого движение на данном участке было сильно затруднено, а объезд места аварии осуществлялся по встречной полосе.

На данный момент движение на перекрестке восстановлено.

Транспортный коллапс случился сегодня днем в центре Улан-Удэ. На перекрестке улиц Смолина и Борсоева столкнулся грузовик с огромным прицепом и легковушка. Водитель фуры пытался развернутся на перекрестке и зацепил прицепом стоявшую на светофоре машину.