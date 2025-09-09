Происшествия 09.09.2025 в 14:15

«Спустил бойцовского пса с поводка и смотрел»

В Новосибирске питбуль загрыз породистого кота возле школы
Текст: КП-Новосибирск
Фото: предоставлено очевидцами
ЧП произошло днем 8 сентября в Новосибирске недалеко от лицея №22 «Надежда Сибири». Около 16 часов местный житель Александр подъехал к дому на улице Советская, 61 и увидел кота, убегающего от питбуля:

– Остановились, чтобы посмотреть, и увидели, что рыжий кот породы бобтейл ранен. Через дорогу стоял мужчина с поводком, питбуль возвращался к нему, – рассказал КП-Новосибирск Александр.

Кот лежал на тротуаре, не двигался и истекал кровью, вокруг собрались прохожие.

– Первой к пострадавшему питомцу подошла девушка, которая стала очевидцем произошедшего: она пыталась понять, жив ли кот. Девушка рассказала, что хозяин питбуля спустил бойцовского пса с поводка, тот побежал за котом через дорогу, а мужчина просто стоял, смотрел и ничего не делал, – рассказал Александр. – Хозяин пса сообразил, что происходит, и пристегнул питбуля, а потом быстро ушел с ним во дворы пятиэтажек.

Александр со своей девушкой аккуратно взяли кота на руки и отвезли в ветеринарную клинику. Врачи выявили тяжелые травмы: разрывы внутренних органов и кровотечения.

– Врачи пытались его реанимировать, ставили адреналин, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Кота кремировали, очень жалко, мы помогли, чем смогли. Хотелось бы предупредить людей, что бойцовский пес без присмотра опасен, как и его равнодушный хозяин, – отметил Александр.

Новосибирский юрист говорит, что хозяина агрессивного пса могут проверить на жестокое обращение с животными.

– Есть статья о жестоком обращении с животными, к тому же выгул пса без поводка возле пришкольного сквера опасен. Сообщение от очевидцев в СМИ будет являться основанием для прокуратуры провести проверку. Можно подать заявление в полицию о жестоком обращении с животными, найти хозяина собаки можно по камерам, – сообщила юрист Инесса Рябинина.
