В Бурятии «Хонда» после неудачного обгона встала на крышу
В перевернувшейся машине никто серьезно не пострадал
Текст: Андрей Константинов
Дорожное происшествие случилось сегодня около полудня в Иволгинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, на 10-м км трассы Улан-Удэ - Кяхта водитель «Хонды ЦРВ» пошел на обгон. В ходе маневра он по касательной задел «Хонду Фит», после чего перевернулся.
К счастью, в перевернувшейся машине никто серьезно не пострадал. Находившиеся там двое детей 7 и 10 лет получили лишь ушибы. Госпитализация им не потребовалась.
