Происшествия 09.09.2025 в 15:14

В Улан-Удэ мужчина после инсульта ушел из больницы и пропал

Сообщается, что пенсионер частично потерял память
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ мужчина после инсульта ушел из больницы и пропал
Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 65-летнего Анатолия Серебренникова. Мужчина пропал 7 сентября.

Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза зеленые.

Был одет: бежево-зеленая футболка, камуфлированные штаны, черные кроссовки.

По данным телеграм-канала «Весь Улан-Удэ», мужчина перенес инсульт и частично потерял память. Утром 7 сентября он ушел из Республиканской клинической больницы и пропал. Сообщается, что пенсионер родом из Тункинского района, в Улан-Удэ у него никого нет.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем мужчине, просят позвонить на телефон горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112. Также для его поисков требуется помощь добровольцев.
Теги
розыск

Все новости

В Улан-Удэ муж встретил жену из роддома с медведями и зайцем
09.09.2025 в 15:35
В Улан-Удэ мойщики окон упали с высоты четвертого этажа
09.09.2025 в 15:18
В Улан-Удэ мужчина после инсульта ушел из больницы и пропал
09.09.2025 в 15:14
В одном из дацанов Бурятии появится статуя «Четыре Друга»
09.09.2025 в 14:49
В Чите арестован руководитель компании по отлову бродячих собак
09.09.2025 в 14:46
В Бурятии «Хонда» после неудачного обгона встала на крышу
09.09.2025 в 14:24
«Спустил бойцовского пса с поводка и смотрел»
09.09.2025 в 14:15
В центре Улан-Удэ огромная фура перекрыла улицу Борсоева
09.09.2025 в 14:00
Приехавшие в Улан-Удэ сельчане остались без документов и денег
09.09.2025 в 13:17
В Бурятии пенсионер сломал пальцы сожительнице
09.09.2025 в 12:51
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 сентября

Читайте также
В Улан-Удэ мойщики окон упали с высоты четвертого этажа
Оборвался трос строительной люльки, на которой мужчины стояли
09.09.2025 в 15:18
В Чите арестован руководитель компании по отлову бродячих собак
Он плохо ловил безнадзорных четвероногих и оказался в СИЗО
09.09.2025 в 14:46
В Бурятии «Хонда» после неудачного обгона встала на крышу
В перевернувшейся машине никто серьезно не пострадал
09.09.2025 в 14:24
«Спустил бойцовского пса с поводка и смотрел»
В Новосибирске питбуль загрыз породистого кота возле школы
09.09.2025 в 14:15
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru