В Улан-Удэ мужчина после инсульта ушел из больницы и пропал

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 65-летнего Анатолия Серебренникова. Мужчина пропал 7 сентября.Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза зеленые.Был одет: бежево-зеленая футболка, камуфлированные штаны, черные кроссовки.По данным телеграм-канала «Весь Улан-Удэ», мужчина перенес инсульт и частично потерял память. Утром 7 сентября он ушел из Республиканской клинической больницы и пропал. Сообщается, что пенсионер родом из Тункинского района, в Улан-Удэ у него никого нет.Всех, кто располагает информацией о пропавшем мужчине, просят позвонить на телефон горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112. Также для его поисков требуется помощь добровольцев.