Жители пригорода Улан-Удэ заметили медвежью берлогу

Жители ст. Дивизионная в мессенджерах сообщают о том, что на днях во время сбора грибов услышали медвежье рычание и видели берлогу.

«Внимание, грибники! Недалеко от части по правой стороне, через ручей, живут мишки. Вчера услышали рычание в лесу, кто-то видел берлогу. Будьте аккуратнее!» - предупреждают очевидцы.

Напомним, недавно медведь напал на человека в Северо-Байкальском. Нападение произошло, ориентировочно, в районе бухты Аяя. Мужчина находился в лесу, не согласовав своё нахождение. Он отбился от медведя и пришел в местность Хакусы на базу отдыха, где обратился за помощью.





Фото: pixabay.com