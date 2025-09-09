Происшествия 09.09.2025 в 17:11

Молодой житель Бурятии стал вражеским диверсантом

Он пытался вывести из строя базовую станцию связи
Текст: Андрей Константинов
Молодой житель Бурятии стал вражеским диверсантом
Фото: архив «Номер один»
Советский райсуд Улан-Удэ взял под стражу молодого человека, которого правоохранители обвиняют в особо тяжком преступлении - диверсии.

«По версии следствия, в сентябре 2025 года молодой человек произвел поджог базовой станции телефонной связи в Кабанском районе Бурятии. В результате произошло наружное и внутреннее повреждение термоклиматического шкафа и его внутреннего оснащения», - сообщили сегодня в пресс-службе суда.

О личности обвиняемого практически ничего не сообщается. Известно только, что он молод и ранее не имел судимостей.
Теги
диверсия

ЗУРХАЙ
с 10 по 16 сентября

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Главный редактор: А.А. Субботин

Учредитель: ООО "Тори-пресс"

Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
