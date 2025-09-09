Молодой житель Бурятии стал вражеским диверсантом

Советский райсуд Улан-Удэ взял под стражу молодого человека, которого правоохранители обвиняют в особо тяжком преступлении - диверсии.«По версии следствия, в сентябре 2025 года молодой человек произвел поджог базовой станции телефонной связи в Кабанском районе Бурятии. В результате произошло наружное и внутреннее повреждение термоклиматического шкафа и его внутреннего оснащения», - сообщили сегодня в пресс-службе суда.О личности обвиняемого практически ничего не сообщается. Известно только, что он молод и ранее не имел судимостей.