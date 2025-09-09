Происшествия 09.09.2025 в 17:56

В Бурятии новогодняя попойка окончилась убийством

Житель республики зарубил знакомого, приревновав к своей жене

Текст: Анастасия Величко
В Бурятии новогодняя попойка окончилась убийством

Трое приятелей – семейная пара и их знакомый, проживающие в Селенгинском районе, вместе отмечали Новый год. Троица изрядно выпила. Днем первого января они рассорились. Гость схватил женщину за волосы, начал бить. За даму решил заступиться ее супруг.

Мужчина, полагая, что знакомый хочет изнасиловать его жену, стал требовать отпустить её. Гость, возмущенный требованиями хозяина, также избил его.

Тогда хозяин дома вышел во двор, вооружился топором, прошел в дом и несколько раз ударил им агрессора по голове.

Через несколько дней мужчина умер в больнице.

Судом квалифицировал действия местного жителя по ч. 1 ст. 108 УК РФ - как убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.

Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев.


Фото: "Номер один"

Теги
убийство алкоголь Гусиноозерск

