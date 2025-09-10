Происшествия 10.09.2025 в 09:43

Объекты в районе Бурятии обследуют после землетрясения

Подземные толчки зафиксировали в Баргузинском районе
Текст: Андрей Константинов
Объекты в районе Бурятии обследуют после землетрясения
Фото: Байкальский филиал «Единой геофизической службы РАН»
Землетрясение случилось сегодня в 7:37 утра на территории Баргузинского района Бурятии. Его магнитуда составила 3,6.

«По предварительной информации, ощущались слабые толчки в населенном пункте Суво. Организована работа групп по обследованию объектов жизнеобеспечения населения и энергетики», - сообщили в МЧС Бурятии.
землетрясение

Объекты в районе Бурятии обследуют после землетрясения
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 сентября

