10.09.2025 в 09:43
Объекты в районе Бурятии обследуют после землетрясения
Подземные толчки зафиксировали в Баргузинском районе
Текст: Андрей Константинов
Землетрясение случилось сегодня в 7:37 утра на территории Баргузинского района Бурятии. Его магнитуда составила 3,6.
«По предварительной информации, ощущались слабые толчки в населенном пункте Суво. Организована работа групп по обследованию объектов жизнеобеспечения населения и энергетики», - сообщили в МЧС Бурятии.
