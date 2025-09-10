Объекты в районе Бурятии обследуют после землетрясения

Землетрясение случилось сегодня в 7:37 утра на территории Баргузинского района Бурятии. Его магнитуда составила 3,6.«По предварительной информации, ощущались слабые толчки в населенном пункте Суво. Организована работа групп по обследованию объектов жизнеобеспечения населения и энергетики», - сообщили в МЧС Бурятии.