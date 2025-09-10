Происшествия 10.09.2025 в 09:57
В Улан-Удэ нашли пенсионера, который ушел из больницы после инсульта
«Лиза Алерт» благодарит всех, кто принял участие в его поисках
Текст: Андрей Константинов
Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о завершении розыска 65-летнего мужчины, который утром 7 сентября ушел из Республиканской клинической больницы в Улан-Удэ.
«Мужчина найден, он жив», - сообщили в отряде, поблагодарив всех, принявших участие в поиске.
Напомним, мужчина попал в больницу после инсульта и частично потерял память. Утром 7 сентября он самостоятельно ушел из лечебного учреждения в неизвестном направлении. Сообщалось, что пенсионер родом из Тункинского района, в Улан-Удэ у него никого нет.
