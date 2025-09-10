В Улан-Удэ мотоциклист погиб в страшной аварии

Видео происшествия уже появились в соцсетях. На кадрах видно, как автомобиль «Ниссан Икстрейл» выезжает с прилегающей территории на главную дорогу. В этот момент ему в бок врезается едущий мотоциклист. Удар получился настолько сильный, что внедорожник развернуло на 180 градусов, а байкер слетел с мотоцикла и улетел намного метров вперед.











По данный аварийных комиссаров, мотоциклист скончался от полученных травм.











«По предварительным данным, сегодня утром в Улан-Удэ на ул. Ключевская водитель автомобиля «Ниссан» совершил столкновение с мотоциклом «Кавасаки». В результате ДТП 24-летний мотоциклист от полученных травм скончался на месте. Полицейским устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии», - рассказали о случившейся аварии в Госавтоинспекции.



Фото: скриншоты видео «Весь Улан-Удэ», аварком «Кузов-салон», ГИБДД Фото: скриншоты видео «Весь Улан-Удэ», аварком «Кузов-салон», ГИБДД

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства жуткой аварии с участием мотоциклиста. Она случилась сегодня утром на улице Ключевская в районе остановки «Товары Бурятии».