Происшествия 10.09.2025 в 14:07

В Иркутске поймали группу «черных» риелторов

Они находили умерших пенсионеров без родственников и переоформляли квартиры на подельников
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Иркутске поймали группу «черных» риелторов
Фото: МВД Иркутской области

Полиция поймала группу «черных» риелторов из Иркутска, которые наварились на чужой недвижимости на общую сумму в 25 миллионов рублей. Об этом сообщается в telegram-канале ГУ МВД России по Иркутской области. Всего установлено 11 членов организованной группы, в том числе ее лидер, а также семеро подставных покупателей.

По данным полиции, на которые ссылается портал «Ирсити.ру», 40-летний иркутянин получал сведения о смерти собственников жилья и земельных участков. Отбирались те случаи, когда не было наследников. Его сообщник находил подставных лиц, которые за деньги оформляли на себя недвижимость. Он подготавливал для них поддельные документы, а также сопровождал «мнимых» собственников при посещении государственных органов. В преступной схеме были и две женщины: одна координировала совершение сделок, вторая выполняла функции риэлтора, размещая объявления о продаже, ведя переговоры с потенциальными покупателями, составляя договоры купли-продажи.

Аферисты по фиктивным документам несколько раз перепродавали недвижимость между подельниками, а потом продавали добросовестным покупателям.

Таким образом реализовано четыре квартиры в Свердловском и Правобережном округах, два дома, земельный участок и объект незавершенного строительства.

Подозреваемым в зависимости от их участия предъявлены обвинения в покушении на мошенничество и в мошенничестве. Лидера «черных» риелторов отправили под домашний арест. Выявили преступную схему случайно. Один из очень дальних родственников, узнав о смерти человека, подал на получение наследства и тут выяснилось, что квартира, что называется, «ушла не по адресу». Дальше полиция, получив сигнал, оперативно отработала и накрыла группу махинаторов.

Теги
черный риелтор МВД Иркутск

Все новости

В Улан-Удэ выстрелят из пушки в честь указа президента
10.09.2025 в 14:41
Из Иркутска открыли полёты на Филиппины
10.09.2025 в 14:38
В Иркутске поймали группу «черных» риелторов
10.09.2025 в 14:07
Грибники в Бурятии вернулись из леса с миллионным уловом
10.09.2025 в 13:30
В Бурятии курс евро достиг отметки 100
10.09.2025 в 13:26
Пиво — невинная привычка или тихая угроза?
10.09.2025 в 13:07
Игорь Шутенков о проблемах и не только
10.09.2025 в 12:36
В Бурятии штрафстоянка опустошила карманы водителя
10.09.2025 в 12:20
«Елки-палки, поймали, да?»: в Бурятии задержали пьяного водителя
10.09.2025 в 12:19
Мост через Хаим в Бурятии не отремонтируют в этом году
10.09.2025 в 12:06
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 сентября

Читайте также
В Улан-Удэ мотоциклист погиб в страшной аварии
Байкеру не уступил дорогу выезжавший на улицу автомобиль
10.09.2025 в 10:43
В Улан-Удэ нашли пенсионера, который ушел из больницы после инсульта
«Лиза Алерт» благодарит всех, кто принял участие в его поисках
10.09.2025 в 09:57
Объекты в районе Бурятии обследуют после землетрясения
Подземные толчки зафиксировали в Баргузинском районе
10.09.2025 в 09:43
В Улан-Удэ на стройке Национального музея погибли четверо гастарбайтеров
Строительные леса вместе с находившимися на них работниками рухнули на землю
10.09.2025 в 09:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru