В Иркутске поймали группу «черных» риелторов

Полиция поймала группу «черных» риелторов из Иркутска, которые наварились на чужой недвижимости на общую сумму в 25 миллионов рублей. Об этом сообщается в telegram-канале ГУ МВД России по Иркутской области. Всего установлено 11 членов организованной группы, в том числе ее лидер, а также семеро подставных покупателей.

По данным полиции, на которые ссылается портал «Ирсити.ру», 40-летний иркутянин получал сведения о смерти собственников жилья и земельных участков. Отбирались те случаи, когда не было наследников. Его сообщник находил подставных лиц, которые за деньги оформляли на себя недвижимость. Он подготавливал для них поддельные документы, а также сопровождал «мнимых» собственников при посещении государственных органов. В преступной схеме были и две женщины: одна координировала совершение сделок, вторая выполняла функции риэлтора, размещая объявления о продаже, ведя переговоры с потенциальными покупателями, составляя договоры купли-продажи.

Аферисты по фиктивным документам несколько раз перепродавали недвижимость между подельниками, а потом продавали добросовестным покупателям.

Таким образом реализовано четыре квартиры в Свердловском и Правобережном округах, два дома, земельный участок и объект незавершенного строительства.

Подозреваемым в зависимости от их участия предъявлены обвинения в покушении на мошенничество и в мошенничестве. Лидера «черных» риелторов отправили под домашний арест. Выявили преступную схему случайно. Один из очень дальних родственников, узнав о смерти человека, подал на получение наследства и тут выяснилось, что квартира, что называется, «ушла не по адресу». Дальше полиция, получив сигнал, оперативно отработала и накрыла группу махинаторов.