Происшествия 10.09.2025 в 16:20
В Улан-Удэ пилотов самолета пытались ослепить при заходе на посадку
Сейчас хулиганов ищет полиция
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ транспортные полицейские разыскивают хулиганов, чьи необдуманные действия могли привести к очень печальным последствиям.
«В дежурную часть Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение от руководителя полетов аэропорта Улан-Удэ о том, что при заходе на посадку самолета сообщением «Иркутск - Улан-Удэ» зафиксирована попытка ослепления экипажа прожектором белого цвета. Воздушное судно благополучно приземлилось. В настоящее время по данному факту проводится проверка», - сообщили подробности инцидента правоохранители.
Полиция напоминает, что любое вмешательство в работу железнодорожного, воздушного и водного транспорта, угрожающее его безопасности, влечет уголовную и административную ответственность.
