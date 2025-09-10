Происшествия 10.09.2025 в 16:20

В Улан-Удэ пилотов самолета пытались ослепить при заходе на посадку

Сейчас хулиганов ищет полиция
Текст: Андрей Константинов
Фото: freepik.com
В Улан-Удэ транспортные полицейские разыскивают хулиганов, чьи необдуманные действия могли привести к очень печальным последствиям.

«В дежурную часть Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение от руководителя полетов аэропорта Улан-Удэ о том, что при заходе на посадку самолета сообщением «Иркутск - Улан-Удэ» зафиксирована попытка ослепления экипажа прожектором белого цвета. Воздушное судно благополучно приземлилось. В настоящее время по данному факту проводится проверка», - сообщили подробности инцидента правоохранители.

Полиция напоминает, что любое вмешательство в работу железнодорожного, воздушного и водного транспорта, угрожающее его безопасности, влечет уголовную и административную ответственность.
