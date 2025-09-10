У пассажиров поезда нашли 17 килограммов золота

Сотрудники Могочинского и Белогорского линейных отделов МВД России на транспорте выявили противоправную деятельность двоих подозреваемых в незаконном обороте золота. Об этом сообщает портал «МВД МЕДИА».

Полицейские задержали иностранного гражданина на станции Могоча при посадке в пассажирский поезд. В ходе личного досмотра у него было обнаружено одиннадцать слитков драгоценного металла.

При дальнейшем взаимодействии линейных подразделений в этом же поезде был задержан второй иностранец, который также перевозил драгоценный металл. У него было изъято десять слитков золота. Общий вес изъятого у обоих фигурантов составил свыше 17 килограммов, а его стоимость оценивается более чем в 160 миллионов рублей.

По предварительным данным, в городе Могоча Забайкальского края к злоумышленникам обратился неизвестный. За денежное вознаграждение он попросил перевезти несколько килограммов драгоценного металла в слитках в город Благовещенск Амурской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователями СО Могочинского ЛО МВД России на транспорте и Белогорского ЛО МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 191 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на выявление всех эпизодов противоправной деятельности и возможных соучастников», – добавила Ирина Волк.