«Видите рожон - не лезьте на него»

Уроженка Пермского края Наталья Наговицина 12 августа сломала ногу на пике Победы в Кыргызстане. В МЧС говорили, что она застряла в зоне «летальной адаптации», и шансы на спасение россиянки изначально оценивали как минимальные. В вызволении Натальи из горного плена участвовали два альпиниста из Бурятии - Баир Батуев и Александр Семенов. Последний руководил всей спасательной операцией.12 августа группа из четырех альпинистов, в составе которой была Наталья Наговицина, начала восхождение на пик Победы, расположенный на севере Тянь-Шаня в Кыргызстане. Имя Натальи Наговициной впервые прозвучало в альпинистских кругах четыре года назад. Ее муж Сергей получил инсульт во время восхождения на пик Победы. Наталья нарушила все указания спасателей и не отпускала руку супруга до самого конца. Год спустя она снова поднялась на эту вершину, чтобы установить мемориальную табличку в память о любимом.Вскоре поступила информация, что произошел несчастный случай. Россиянка сорвалась и сломала ногу. Группа альпинистов, которая шла с Натальей в связке, сделала все возможное для ее спасения. Роман, один из членов группы, некоторое время оставался с Натальей, дал ей обезболивающее и утеплил. После этого он стал спускаться с вершины.Вернувшись в лагерь, Роман передал ребятам, что напарница осталась наверху, на гребне. На следующий день он, альпинист из Германии Гюнтер Зигмунд и итальянец Лука доставили Наговициной спальный мешок, горелку, продукты питания и газ.Позже Лука потерял варежку и получил сильное обморожение руки. В скором времени у него начался отек мозга. Итальянец погиб на высоте примерно 6700–6800 метров.Спасти Наталью пытались около двух недель. Чтобы вызволить женщину из беды, сформировали группу из шести добровольцев от турфирмы «Ак-Сай Тревел», организующей восхождения на горные хребты Киргизии.- Сразу после получения информации о ЧП в группе Натальи начали готовить группу добровольцев. В конце сезона и после многочисленных восхождений количество альпинистов, способных дойти и помочь, стремилось к нулю. 16 августа наша команда в составе шести человек вылетела на вертолете Ми-8 на максимально возможную высоту, чтобы выйти на помощь. Мы вылетели с полной экипировкой, запасом питания, снаряжением, газом. Утром, при попытке приземления на высоте примерно 4,9 тыс. метров, из-за погодных условий, из-за состояния снежного покрова наш борт потерпел жесткую посадку, проще говоря, мы упали. Вертолет несколько раз перевернулся. За 10 - 15 минут мы выбрались из судна. Сильно пострадали четыре человека, которые не смогли передвигаться - два члена экипажа и два члена спасательной команды, - рассказал Александр Семенов.Среди пострадавших оказался альпинист из Бурятии Баир Батуев, ранее неоднократно участвовавший в спасательных операциях в горах.Команда по рации связалась с врачом, который рассказал о том, как оказать помощь, обезболили пострадавших, утеплили их и стали дожидаться прибытия второго борта, который должен забрать травмированных спасателей. Он прилетел через четыре часа.- Эвакуировали пострадавших и выдвинулись наверх, чтобы встретить Романа и Гюнтера, с которыми шла Наталья. Их встретили одного на высоте 4900 метров и другого на 5300 метров. Оказали им помощь и сопроводили обмороженных страдальцев на базу. После этого начали формирование второго спасотряда, который возглавил участник нашей вылазки. Я сопроводил эту группу на вертолете до первого лагеря и остался вместе с шерпой (носильщиком) для подстраховки. Ребята добрались до высоты примерно 6100 метров и были вынуждены развернуться, - вспоминал Александр.Практически в это же время пришло согласование о возможности спасательных работ итальянскими пилотами на вертолете МЧС Кыргызстана. Итальянцы должны были предпринять попытку добраться до гребня на высоте 6900 метров. Цели были известны, сценарии бесчисленны, риск зашкаливал. В команде - основной пилот, запасной, он же руководитель, итальянский спасатель и Александр как спасатель.После разведки местности дроном запланировали по очереди высаживать спасателей на гребне, где они должны были начать поиск, оказать помощь и транспортировать людей.- Сложность в том, что вертолет давали на ограниченное время, погодное окно по прогнозу - только два дня, сколько из них с отсутствием ветра на гребне - неизвестно. Сможет ли борт несколько раз сесть на гребень - под большим вопросом, и если не сможет, то спасатели останутся наверху с минимальным набором снаряжения и помножат количество жертв. 25 августа вылет отменили из-за непогоды. Спасательные операции закончили, - поделился сложностями спасательной операции наш земляк.27 августа Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана завершил аэровидеосъемку пика Победы. Беспилотники с тепловизорами не обнаружили признаков жизни. Спасти Наговицину не удалось.Спасатели просто не смогли подобраться к альпинистке из-за плохих погодных условий и особенностей рельефа. Наталья, напомним, находилась на гребне горы, где и одному человеку крайне сложно удержать равновесие и не улететь в пропасть. Высота 7200 метров, на которой находилась Наталья — это стратосфера. Здесь не работает МЧС, а вертолетные посадки смертельно опасны.Альпинисты совершают восхождения при температуре до -30°C и шквальном ветре. Днем здесь можно получить солнечный ожог, а ночью без должного утепления просто замерзнуть… Также на столь большой высоте начинается кислородное голодание, приводящее к физическому истощению и потере веса до 10%.Помимо Натальи, на пике Победы в этом сезоне погибли еще четыре человека: россиянин (он шел в другой группе), итальянец Лука Синигалья, который пытался спасти россиянку, и двое иранцев, которые шли на пик самостоятельно.- Мы понимали, что с этими людьми будет проблема, но развернуть, скомандовать идти назад, не могли. Мы говорили, предупреждали их, но не подействовало. Малый опыт, плохое знание горы сыграли со всеми плохую шутку. Иранцев мы ранее спасали, снимали с пика Коммунизма. Это очень слабые, как физически, так и технически, люди. Опыта они, к сожалению, из этого не вынесли. Гора серьезная, непростая, требует подготовки и трезвого ума у восходителей. На кону стоит много - гора, с одной стороны, предполагает обморожения конечностей, ампутации, переломы, лавины, гибель… На что готовы вы? Не рискуйте понапрасну. Как говорит мой друг: «Видите рожон - не лезьте на него», - сказал спасатель Александр Семенов.Что касается Баира Батуева, пострадавшего во время спасательной операции, он получил компрессионный перелом позвонка.Сейчас с альпинистом все в порядке. Его состояние стабильное. Баира обследовали в московском НИИ им. Склифосовского. В Россию его сопровождал Александр Семенов. Оба наших земляка получили благодарственные письма от посольства РФ в Кыргызстане.Пик Победы - одна из самых сложных вершин мира. Лавины, резкие перепады температур и разреженный воздух делают любые спасательные операции предельно опасными. По имеющимся данным, с 1955 года с высоты свыше 7000 метров на этой горе еще ни разу не удавалось спасти человека.