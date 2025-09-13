Жителей дома в Улан-Удэ потряс электроапокалипсис

- У нас сгорела стиральная машина. Мастер недавно провел диагностику, сказал, что надо менять панель. Ее нужно купить, поставить, тогда машинка заработает. Это обойдется в 15 тыс. рублей. Попросили специалиста посмотреть насос, но он сказал, что работает только по электроприборам. Сказал, что надо отнести его в сервисный центр и там сделать диагностику, - рассказала нашему изданию жительница Оксана Кавелина.











- Сосед в момент ЧП как раз пришел домой, говорит, что открыл дверь и на него полетела копоть. Он испугался, что пожар. Зашел внутрь, а там счетчик плавится, потолок в копоти, - добавила Оксана Кавелина.











Жильцы дома на ул. 5648 км столкнулись в первой половине августа с настоящим электроапокалипсисом. Если раньше они мирились с бытовыми неудобствами, то на этот раз последствия удара тока почувствовал буквально каждый житель дома в прямом и переносном смысле.Результатом аварии стали расплавленные счетчики, шаровые молнии в квартирах и выход из строя общедомового электрощитка. Жильцы многоквартирного дома на много дней остались без централизованного электроснабжения. Помимо этого, перестала работать их бытовая техника: телевизор, водонагреватель и глубинные насосы. Непонятно, сможет ли функционировать водостанция.Жильцы уверены, что причиной чрезвычайного происшествия стал резкий скачок напряжения в сети, и намерены найти виновных, чтобы потребовать возмещения ущерба.Впереди у людей еще немало хлопот по документированию. Пострадавшие собирают доказательства, что техника сгорела именно от высокого напряжения.Вспоминая те события 9 августа, люди до сих пор не могут понять, почему не произошло самое страшное - возгорание дома. Они считают, что в тот день им попросту повезло.В другой квартире находились женщина и четырехлетний ребенок. Они внезапно услышали какой-то щелчок, а потом ребенок сказал своей маме: «Смотри, шарики летят». Со стороны электросчетчика полетели шаровые молнии, хаотично кружась по комнате. Семья испугалась и замерла на месте, боясь пошевелиться и привлечь их к себе. В итоге одна шаровая молния улетела в одну сторону, другая - в другую.Для установления виновных в произошедшем люди обратились с заявлением в прокуратуру. По факту инцидента уже назначен ответственный сотрудник.Исход дела пока неясен, поскольку позиции сторон расходятся. Энергетики настаивают, что причиной аварии стала неисправность общедомового электрощитка, находящегося в собственности жильцов (именно этот щиток принимает электроэнергию от подземного кабеля).Стоит отметить, что дом, где произошел инцидент, расположен в районе проспекта Автомобилистов, недалеко от моста через реку Уду и железнодорожных путей.- Раньше относились к железной дороге, но потом, когда приватизация пошла, железная дорога отдала жилье нам в собственность. У нас одноэтажный дом из бруса, четыре квартиры, у каждой свой вход, - рассказывают местные жители о своем нехитром жилье.Граждане подозревают, что слишком большое напряжение пришло от трансформатора железной дороги, который обслуживает их дом.- Комплектная трансформаторная подстанция, расположенная в районе 5647 км Восточно-Сибирской железной дороги, принадлежит ОАО «РЖД», - подтвердили принадлежность имущества в иркутском офисе ВСЖД, куда наше издание обратилось за комментарием по событиям 9 августа.- Отходящие кабельные линии 0,4 кВ от подстанции принадлежат ПАО «Россети» и обслуживаются специалистами Бурятэнерго - филиала ПАО «Россети», - пояснили нам из Иркутска.Линия электропередачи, идущая на дом, также находится в ведении Бурятэнерго.- 9 августа 2025 года диспетчером Улан-Удэнской дистанции электроснабжения зафиксировано отключение кабеля, который передает электроэнергию от подстанции к распределительным устройствам, от действия защит. Дежурной бригадой Улан-Удэнской дистанции электроснабжения проведено обследование указанной подстанции, в ходе которого установлено, что отходящая линия электропередачи в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Бурятэнерго - филиала ПАО «Россети» имеет следы оплавления, - рассказали в ВСЖД.Другими словами, внештатная ситуация была так серьезна, что аж оплавился кабель, соединяющий дом и подстанцию.- В прошлом году почти такая же ситуация была, мы семь дней жили без света. Тогда приезжала бригада, отремонтировала, и нам сказали, что за щит, тумблеры, которые на доме висят, отвечает Бурятэнерго, - отметили местные жители.После аварии электроснабжение в доме было полностью прекращено и восстановлено лишь спустя продолжительное время. Жильцам пришлось самостоятельно искать выход: некоторым удалось обеспечить себя автономным электричеством, другие обходились газовыми плитками. Однако с наступлением темноты, когда готовка на газе уже не спасала, люди вынуждены уходить ночевать к родственникам или знакомым.- Информация о прекращении электроснабжения на отходящей линии передана оперативному персоналу Бурятэнерго - филиала ПАО «Россети» - 9 августа 2025 года. Для возобновления электроснабжения указанной линии Бурятэнерго - филиал ПАО «Россети» должно уведомить ОАО «РЖД» об устранении неисправности линии и возможности подачи напряжения. До настоящего момента уведомления об устранении неисправности и заявки на включение линии электроснабжения, питающей указанный многоквартирный дом, в ОАО «РЖД» не поступало, - внесли ясность железнодорожники 3 сентября.В ВСЖД подчеркнули, что ответственность перед потребителями электрической энергии за надлежащее электроснабжение несет гарантирующий поставщик электрической энергии - АО «Читаэнергосбыт».- У данной компании заключены договоры энергоснабжения с конечными потребителями. Претензии о ненадлежащем электроснабжении должны быть направлены в адрес поставщика электрической энергии, - считают на железной дороге.Ключевым вопросом остается установление источника проблем с электричеством, возникших 9 августа, поскольку от этого зависит возмещение ущерба, понесенного жильцами. Однако мнения о виновнике кардинально расходятся: если жители уверены, что причиной стал скачок напряжения со стороны подстанции, то в Бурятэнерго винят аварийное состояние внутридомовой электросети.- В Бурятэнерго проведен анализ сложившейся ситуации. Причиной технологического нарушения стал выход из строя электрощитка внутри дома. За его содержание отвечают собственники жилья либо управляющая компания. Как только собственники изыскали средства на замену электрощитка, электроснабжение потребителей было восстановлено. Кабель на момент подключения находился в работоспособном состоянии и замены не требовал, - заверила наше издание сетевая компания.В ответ на обращение жильцов в Бурятэнерго пояснили, что зона ответственности компании ограничивается кабелем от подстанции до вводно-распределительного устройства дома. Внутридомовое электрооборудование, включая щиток, в ведении энергетиков не находится.Окончательную точку в споре о виновнике аварии должна поставить прокуратура, именно туда жильцы направили официальное обращение с требованием установить причину ЧП.Тем временем собственники уже за свой счет приобрели и установили новый общедомовой электрощиток. По последним данным, централизованное электроснабжение дома восстановлено.Пострадавшие жители инициировали процесс перевода электроснабжения дома с подземного кабеля на воздушную линию от ближайшей опоры.- Вопрос перевода данного домовладения на электроснабжение по воздушной линии электропередачи требует дополнительной оценки специалистов, после которой можно будет сделать заключение о целесообразности переключения, - также отметили в Бурятэнерго.В ВСЖД, как нам показалось, нет каких-либо принципиальных возражений насчет переключения.- Изменение схемы электроснабжения и замены центра питания может быть рассмотрено в порядке Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, - высказались железнодорожники.История жителей дома на улице 5648 км - это пример того, как обычные люди оказываются заложниками системного кризиса, разворачивающегося на стыке ветхой инфраструктуры, бюрократической неразберихи и перекладывания ответственности.Люди, оставшись один на один с проблемой, вынуждены были сами менять щиток и собирать доказательства, а теперь ждут решения прокуратуры - последней инстанции, которая может установить истину.Остается надеяться, что стороны найдут компромисс и до наступления зимних холодов дом будет переведен на новую схему энергоснабжения.Фото: предоставлено местными жителями