Происшествия 11.09.2025 в 09:21

Жительница Улан-Удэ отправила мошенникам деньги в банках с вареньем

Аферисты убедили горожанку, что ее средства надо «задекларировать» в другом городе
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жительница Улан-Удэ отправила мошенникам деньги в банках с вареньем
Фото: freepik.com
За прошедшие сутки полиция Бурятии зарегистрировала 25 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В общей сложности от действий аферистов жители республики потеряли почти 2 миллиона рублей. Одной из жертв жуликов стала жительница Улан-Удэ, которая лишилась 600 тысяч рублей.

Как рассказали в МВД Бурятии, 2 сентября женщине на стационарный телефон позвонила девушка, представившаяся сотрудником сотовой компании. Она сообщила, что горожанке необходимо продиктовать номер СНИЛС, указав, что в противном случае ее перейдет к другому оператору. Улан-удэнка, не задумываясь, продиктовала номер звонившей, после чего разговор прекратился. 

На следующий день горожанке на домашний телефон позвонила лже-сотрудница полиции, которая передала трубку «юристу». Тот сообщил, что с банковской карты улан-удэнки перечислен миллион рублей на финансирование вражеских вооруженных формирований. Чтобы предотвратить дальнейший несанкционированный доступ к банковской карте и обезопасить свои средства, женщину убедили их «задекларировать». Для этого нужно было хорошо упаковать деньги и отправить их почтой, так как «декларацию будут проводить в другом городе». 

«По указанию звонивших потерпевшая разложила пачками деньги в сумме 600 тысяч рублей по целлофановым пакетам и положила их в банки с вареньем (3 литровая, две банки по 850 грамм, 3 банки по 750 грамм). Не сомневаясь, что общается с человеком, который действительно хочет ей помочь, женщина направила посылку экспресс доставкой в Ростов - на - Дону неизвестному получателю», - сообщили в МВД Бурятии.
Теги
мошенничество

Все новости

Жительница Улан-Удэ отправила мошенникам деньги в банках с вареньем
11.09.2025 в 09:21
Волонтер из Бурятии отчитала сельчан за скотомогильник в лесу
11.09.2025 в 09:09
В Бурятии на пожаре погибла 35-летняя женщина
11.09.2025 в 09:04
Финансовые операции с помощью биометрии
11.09.2025 в 09:00
Бурятия оказалась на газовой развилке
11.09.2025 в 06:00
Жительница Улан-Удэ провела на рельсах полвека
10.09.2025 в 17:59
В мэрии Улан-Удэ отчитались о начале отопительного сезона
10.09.2025 в 17:56
В пригороде Улан-Удэ у КамАЗа отказали тормоза
10.09.2025 в 17:41
В нацпарке Бурятии рассказали, зачем олени шевелят ушами
10.09.2025 в 17:32
Нам от товарищей скрывать нечего!
10.09.2025 в 17:05
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 сентября

Читайте также
В Бурятии на пожаре погибла 35-летняя женщина
Огонь вспыхнул в жилом доме в селе Кабанск
11.09.2025 в 09:04
В пригороде Улан-Удэ у КамАЗа отказали тормоза
Большегруз протаранил три впереди идущие машины
10.09.2025 в 17:41
У пассажиров поезда нашли 17 килограммов золота
В Могоче у иностранцев обнаружили драгоценный металл в багаже на 160 миллионов рублей
10.09.2025 в 16:42
В Улан-Удэ пилотов самолета пытались ослепить при заходе на посадку
Сейчас хулиганов ищет полиция
10.09.2025 в 16:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru