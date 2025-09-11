Жительница Улан-Удэ отправила мошенникам деньги в банках с вареньем

За прошедшие сутки полиция Бурятии зарегистрировала 25 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В общей сложности от действий аферистов жители республики потеряли почти 2 миллиона рублей. Одной из жертв жуликов стала жительница Улан-Удэ, которая лишилась 600 тысяч рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, 2 сентября женщине на стационарный телефон позвонила девушка, представившаяся сотрудником сотовой компании. Она сообщила, что горожанке необходимо продиктовать номер СНИЛС, указав, что в противном случае ее перейдет к другому оператору. Улан-удэнка, не задумываясь, продиктовала номер звонившей, после чего разговор прекратился.На следующий день горожанке на домашний телефон позвонила лже-сотрудница полиции, которая передала трубку «юристу». Тот сообщил, что с банковской карты улан-удэнки перечислен миллион рублей на финансирование вражеских вооруженных формирований. Чтобы предотвратить дальнейший несанкционированный доступ к банковской карте и обезопасить свои средства, женщину убедили их «задекларировать». Для этого нужно было хорошо упаковать деньги и отправить их почтой, так как «декларацию будут проводить в другом городе».«По указанию звонивших потерпевшая разложила пачками деньги в сумме 600 тысяч рублей по целлофановым пакетам и положила их в банки с вареньем (3 литровая, две банки по 850 грамм, 3 банки по 750 грамм). Не сомневаясь, что общается с человеком, который действительно хочет ей помочь, женщина направила посылку экспресс доставкой в Ростов - на - Дону неизвестному получателю», - сообщили в МВД Бурятии.