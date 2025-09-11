В Бурятии водитель сбежал с места ДТП и бросил пострадавшую девушку

Вчера вечером, 10 сентября, в Кяхтинском районе Бурятии водитель автомобиля «ВАЗ» устроил ДТП и сбежал. В аварии пострадала молодая женщина, которая сейчас находится в больнице.

- Следуя со стороны села Тамир в направлении села Кудара Сомон водитель не справился с управлением и съехал с дороги. В результате ДТП 28-летняя пассажир с травмами различной степени тяжести была госпитализирована, - рассказали в ГИБДД республики.

Водитель с места происшествия скрылся. В настоящее время сотрудниками полиции ведется его розыск.

Фото: Номер один