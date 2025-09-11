Происшествия 11.09.2025 в 10:08
50-летний водитель в Бурятии сбил школьника на мотоцикле
Юноша получил травмы различной степени тяжести
Текст: Елена Кокорина
Очередное ДТП с подростком на мотоцикле произошло вчера днем в п. Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии.
- 50-летний водитель автомобиля «Тойота Камри Грация» при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом «Кайо» под управлением 15-летнего школьника. В результате ДТП юноша получил травмы различной степени тяжести, - рассказали в ГИБДД республики.
Фото: ГИБДД РБ
