50-летний водитель в Бурятии сбил школьника на мотоцикле

Очередное ДТП с подростком на мотоцикле произошло вчера днем в п. Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии.

- 50-летний водитель автомобиля «Тойота Камри Грация» при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом «Кайо» под управлением 15-летнего школьника. В результате ДТП юноша получил травмы различной степени тяжести, - рассказали в ГИБДД республики.

Фото: ГИБДД РБ