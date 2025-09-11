64-летний пьяный мотоциклист перевернулся в районе Бурятии

Еще одно ДТП с участием мотоцикла было зафиксировано сегодня ночью. Оно произошло в Заиграевском районе Бурятии.

- 64-летний водитель мотоцикла «Минск» без прав следуя в состоянии алкогольного опьянения со стороны с. Нарын Ацагат в сторону с. Эрхирик не справился с управлением и опрокинулся. В результате ДТП мотоциклист с травмами был доставлен в медицинское учреждение, - прокомментировали в ГИБДД республики.

Напомним, что вчера в Улан-Удэ произошло смертельное ДТП на улице Ключевская. В результате несоблюдения ПДД пары участников движения, 24-летний мотоциклист погиб на месте аварии. Как оказалось, молодой человек находился за рулем без прав, а его мотоцикл «Кавасаки» оказался без государственного регистрационного знака.

Фото: ГИБДД РБ