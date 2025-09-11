Происшествия 11.09.2025 в 10:59
На месте смертельного ДТП в Улан-Удэ снова произошла авария
Пострадавшую девушку увезла скорая помощь
Текст: Елена Кокорина
На ул. Ключевская в Улан-Удэ еще одно ДТП. Оно произошло там же, где вчера насмерть разбился 24-летний мотоциклист.
Участники сегодняшней аварии – две иномарки. Комитет по транспорту города опубликовал видео столкновения машин, а аварийные инспекторы рассказали подробности ДТП.
- ДТП на 10-м корпусе. Водитель «Тойты Спасио» хотела развернуться через трамвайную линию и притормозила, но в этот момент на полном ходу в неё врезался водитель автомобиля «Тойота Королла». Водителя «Спасио» увезли на карете скорой помощи, - сообщили в ТГ-канале «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон».
Фото: «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон»
ТегиДТП