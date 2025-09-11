В Бурятии сельчанин остался без железного коня

Сегодня в Бурятии произошел пожар в селе Баргузин. На место происшествия выдвинулось отделение ПЧ-12 в составе трех человек.

Прибывшие пожарные выяснили, что загорелся мотоцикл во дворе одного из частных домов. Огонь самостоятельно потушил хозяин «железного коня». Площадь возгорания составила 2 «квадрата».

«По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность топливной системы мотоцикла», - отметили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.