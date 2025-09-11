Происшествия 11.09.2025 в 15:33

В Бурятии вернувшийся домой муж обнаружил жену мертвой

По предварительной версии, она задохнулась во сне
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии вернувшийся домой муж обнаружил жену мертвой
Фото: Следственный комитет Бурятии
В Бурятии следователи выясняют обстоятельства гибели женщины на пожаре, случившимся в селе Кабанск. По предварительной версии, она умерла во сне от отравления угарным газом. Ее тело обнаружил вернувшийся домой муж.

Как рассказали в Следственном комитете, мужчина не смог попасть в дом и выломал дверь. Супругу он нашел лежащей на кровати, она была мертва. Открытого огня в помещении уже не было.

«Внутри дома были обнаружены следы тления и присутствие токсичного запаха расплавленного пластика и дыма. Печь в доме не отапливалась. Предположительно, очагом возгорания стала проводка холодильника, на котором обнаружена большая часть термических повреждений», - сообщили в следственном ведомстве.

В настоящее время следователи восстанавливают полную картину происшествия. В рамках проверки назначены пожарно-техническое и судебно-медицинские исследования.
