В Улан-Удэ в спину 13-летней девочки выстрелили из пневмата

Вчера вечером в Улан-Удэ во дворе многоэтажного дома по улице Микояна в спину 13-летней девочки выстрелили, предварительно, из пневматического оружия. Ребенок получил телесные повреждения.

В следственном отделе по Железнодорожному району СУ СКР по РБ по данному факту завели уголовное дело (хулиганство с применением насилия к гражданам, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Виновника пока установить не удалось.

«По уголовному делу проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные, на установление лица, которое произвело выстрел в потерпевшую, а также на установление всех обстоятельств произошедшего», - прокомментировали в Следкоме Бурятии.

В паблике «Весь Улан-Удэ» добавили, что пуля насквозь пробила кожаную куртку девочки, на спине гематома. Удалось установить, что выстрел был сделан с балкона одного из соседних домов.