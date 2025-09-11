Происшествия 11.09.2025 в 16:46
«Хотел насолить ей»
Безработный новосибирец сжег «Лексус» матери из-за паспорта
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске центральный районный суд вынес решение по делу о поджоге «Лексуса». ЧП произошло 6 июля 2024 года. Накануне 36-летний Денис пришел в гости к маме. Он оставил у матери паспорт, но она его не отдавала. Стал требовать документ и получил отказ.
- Мать с сыном поссорились, после чего мужчина спустился во двор. Увидел автомобиль Lexus NX250, принадлежавший женщине. После чего взял камень, разбил стекло передней двери, достал зажигалку и подпалил салон. А затем уехал к себе домой , – сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре Центрального района.
Мать увидела это в окно и сразу вызвала полицию. Прибывшие сотрудники МВД достали автомобильный огнетушитель и потушили возгорание. Огонь повредил передние кресла и приборную панель. Ущерб составил 524 тысячи рублей.
Поджигателя задержали через несколько часов, в отделе он во всем сознался. Мужчина оправдывался:
— Просто хотел насолить матери.
Сибиряк жаловался, что конфликты у них возникали часто. Следователи возбудили уголовное дело. Все дошло до суда. Несмотря на частые ссоры, женщина простила сына.
- В ходе судебного процесса было заявлено ходатайство о примирении. Однако судом было установлено, что фактический ущерб был выплачен не виновником, а страховой компанией. Суд отклонил ходатайство. В последнем слове обвиняемый просил прощения у матери, сожалел, что сгоряча поджег автомобиль, – сообщила КП-Новосибирск Виктория Артемова, помощник прокурора Центрального района.
Суд вынес приговор, назначив безработному 1 год принудительных работ с удержанием 10% в доход государства.
Решение в законную силу не вступило.
