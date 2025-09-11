Происшествия 11.09.2025 в 17:24

6 лет колонии получила жительница Бурятии за попытку убить мужа

От отправки на тот свет мужчину спасли находившиеся в доме гости
Текст: Андрей Константинов
6 лет колонии получила жительница Бурятии за попытку убить мужа
Фото: Следственный комитет Бурятии
В Баргузинском районе Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в покушении на убийство.

«В июле этого года женщина в ходе ссоры со своим сожителем нанесла ему удар в грудь кухонным ножом. Попытки нанести еще несколько ударов, в том числе ножницами, пресекли находившиеся в доме знакомые», - рассказали в прокуратуре Бурятии. 

«Если бы была трезвой, то ушла из дома, а не ударила ножом» - цитируют слова подсудимой в надзорном ведомстве.

Однако, раскаяние женщине особо не помогло. Её признали виновной и приговорили к 6 годам колонии общего режима.
