В Улан-Удэ под покровом ночи загорелся двухэтажный дом

Минувшей ночью в Улан-Удэ вспыхнул двухэтажный дом по улице Цивилева. Очевидцы подчеркнули, что в строении никто не живет – людей расселили.

На месте работали 18 человек и 6 единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Угрозы соседним зданиям не было. На месте работал дознаватель МЧС России.

«Предварительно, пострадавших нет. Открытое горение ликвидировано, пожар потушен на 170 квадратах», - отметили в министерстве.