Происшествия 12.09.2025 в 09:16
В Улан-Удэ под покровом ночи загорелся двухэтажный дом
Строение было нежилым
Текст: Карина Перова
Минувшей ночью в Улан-Удэ вспыхнул двухэтажный дом по улице Цивилева. Очевидцы подчеркнули, что в строении никто не живет – людей расселили.
На месте работали 18 человек и 6 единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Угрозы соседним зданиям не было. На месте работал дознаватель МЧС России.
«Предварительно, пострадавших нет. Открытое горение ликвидировано, пожар потушен на 170 квадратах», - отметили в министерстве.