Происшествия 12.09.2025 в 09:58

Улан-удэнец устроил стрельбу возле дома экс-супруги

Мужчину обезвредил перцовым баллончиком сын женщины
A- A+
Текст: Карина Перова
Улан-удэнец устроил стрельбу возле дома экс-супруги
Фото: МВД по Бурятии

Накануне в 142-м квартале Улан-Удэ произошел инцидент между экс-супругами. Очевидцы услышали выстрелы и сообщили об этом в полицию.

Выяснилось, что 42-летний местный житель приехал к дому бывшей жены и произвел несколько выстрелов из аэрозольного пистолета. После на улицу выбежал сын женщины, который обезвредил злоумышленника, распылив в лицо газ из перцового баллончика.

Сотрудники ОП № 2 УМВД России по Улан-Удэ в тот же день задержали и доставили стрелка в отдел. Пистолет у него изъяли. Мужчина, ранее судимый за преступление против жизни и здоровья, дал признательные показания.

«Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка», - отметили в МВД по Бурятии.

Теги
МВД

Все новости

Улан-удэнец устроил стрельбу возле дома экс-супруги
12.09.2025 в 09:58
Улан-удэнка «обнулила» кредит с помощью денег начальника
12.09.2025 в 09:52
Мишустин подкинул Бурятии почти четверть миллиарда рублей
12.09.2025 в 09:48
Глава одного из районов Бурятии получил медаль «Волонтер России»
12.09.2025 в 09:34
Бурятии может не хватить сена
12.09.2025 в 09:26
В Улан-Удэ под покровом ночи загорелся двухэтажный дом
12.09.2025 в 09:16
В Бурятии оперировали недостоверными данными о площадях лесных пожаров
12.09.2025 в 09:09
Бастрыкину доложат об обстреле 13-летней девочки из пневмата в Улан-Удэ
12.09.2025 в 09:04
Единовременное пособие при рождении ребенка
12.09.2025 в 09:00
Жительницу Улан-Удэ заставили ответить за клевету
12.09.2025 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 сентября

Читайте также
В Улан-Удэ под покровом ночи загорелся двухэтажный дом
Строение было нежилым
12.09.2025 в 09:16
6 лет колонии получила жительница Бурятии за попытку убить мужа
От отправки на тот свет мужчину спасли находившиеся в доме гости
11.09.2025 в 17:24
«Хотел насолить ей»
Безработный новосибирец сжег «Лексус» матери из-за паспорта
11.09.2025 в 16:46
В Улан-Удэ в спину 13-летней девочки выстрелили из пневмата
По данному факту завели уголовное дело
11.09.2025 в 15:54
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru