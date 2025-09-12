Улан-удэнец устроил стрельбу возле дома экс-супруги

Накануне в 142-м квартале Улан-Удэ произошел инцидент между экс-супругами. Очевидцы услышали выстрелы и сообщили об этом в полицию.

Выяснилось, что 42-летний местный житель приехал к дому бывшей жены и произвел несколько выстрелов из аэрозольного пистолета. После на улицу выбежал сын женщины, который обезвредил злоумышленника, распылив в лицо газ из перцового баллончика.

Сотрудники ОП № 2 УМВД России по Улан-Удэ в тот же день задержали и доставили стрелка в отдел. Пистолет у него изъяли. Мужчина, ранее судимый за преступление против жизни и здоровья, дал признательные показания.

«Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка», - отметили в МВД по Бурятии.