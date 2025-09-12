Происшествия 12.09.2025 в 10:19
Пропавшего в Улан-Удэ мужчину нашли мертвым
Горожанина искали больше месяца
Текст: Андрей Константинов
60-летний мужчина, который пропал в Улан-Удэ в начале августа, найден мертвым. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
«Мужчина найден, он погиб. Выражаем соболезнование родным и близким. Спасибо всем, принявшим участие в поиске», - рассказали в отряде.
Подробности гибели горожанина не приводятся. Ранее сообщалось, что он, возможно, страдал потерей памяти.
Тегирозыск