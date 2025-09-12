Происшествия 12.09.2025 в 10:56

В Бурятии водитель «Лексуса» устроил тройное ДТП

Едущий по трассе мужчина не рассчитал дистанцию
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии водитель «Лексуса» устроил тройное ДТП
Фото: ГИБДД Бурятии
Тройное ДТП случилось вчера днем на федеральной трассе «Байкал» в Кабанском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, его устроил 50-летний водитель автомобиля «Лексус».

Вблизи Выдрино мужчина, не учтя дистанцию, «догнал» едущий впереди «Хендэ Старекс». А минивэн, в свою очередь, получив удар в зад настиг прицеп грузовика «Камаз».

В результате аварии 44-летний водитель автомашины «Хендэ», его супруга и двое малолетних сыновей получили ушибы и ссадины. Медики оказали им помощь на месте.

Как отметили в Госавтоинспекции, более серьезных травм людям из минивэна удалось избежать благодаря тому, что взрослые были пристегнуты ремнями безопасности, а дети находились в автокреслах.
Теги
ДТП

Все новости

В Бурятии на помощь бывшим зекам придет «Заря»
12.09.2025 в 11:38
Гаишников отправили в колонию за ускорение
12.09.2025 в 11:28
В Бурятии продажи сливочного масла снизились почти на 15%
12.09.2025 в 11:20
Мэр Улан-Удэ: «ТЭЦ-2 полностью обеспечит Улан-Удэ теплом и электричеством»
12.09.2025 в 11:11
Жительница Бурятии обманула суд, чтобы спасти авто от конфискации
12.09.2025 в 11:05
В Бурятии водитель «Лексуса» устроил тройное ДТП
12.09.2025 в 10:56
В Улан-Удэ за день сбили двух пешеходов и одного самокатчика
12.09.2025 в 10:42
В Бурятии презентовали настольную игру «Улан-Удэ – город трудовой доблести»
12.09.2025 в 10:30
В Улан-Удэ автоледи прикинулась психбольной, чтобы не сдаваться полиции
12.09.2025 в 10:25
Пропавшего в Улан-Удэ мужчину нашли мертвым
12.09.2025 в 10:19
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 сентября

Читайте также
Гаишников отправили в колонию за ускорение
В Иркутске полицейские вне очереди регистрировали автомобили и выдавали госномера
12.09.2025 в 11:28
В Улан-Удэ за день сбили двух пешеходов и одного самокатчика
Двое пострадавших получили переломы, а третий отделался ушибами
12.09.2025 в 10:42
Пропавшего в Улан-Удэ мужчину нашли мертвым
Горожанина искали больше месяца
12.09.2025 в 10:19
Улан-удэнец устроил стрельбу возле дома экс-супруги
Мужчину обезвредил перцовым баллончиком сын женщины
12.09.2025 в 09:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru