В Бурятии водитель «Лексуса» устроил тройное ДТП

Тройное ДТП случилось вчера днем на федеральной трассе «Байкал» в Кабанском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, его устроил 50-летний водитель автомобиля «Лексус».Вблизи Выдрино мужчина, не учтя дистанцию, «догнал» едущий впереди «Хендэ Старекс». А минивэн, в свою очередь, получив удар в зад настиг прицеп грузовика «Камаз».В результате аварии 44-летний водитель автомашины «Хендэ», его супруга и двое малолетних сыновей получили ушибы и ссадины. Медики оказали им помощь на месте.Как отметили в Госавтоинспекции, более серьезных травм людям из минивэна удалось избежать благодаря тому, что взрослые были пристегнуты ремнями безопасности, а дети находились в автокреслах.