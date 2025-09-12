Происшествия 12.09.2025 в 14:41

В Улан-Удэ вычислили стрелка, ранившего девочку

Мужчина задержан, его планируют отправить в СИЗО
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ вычислили стрелка, ранившего девочку
В Улан-Удэ правоохранителям удалось быстро установить и задержать любителя пневматического оружия, который вечером 10 сентября ранил 13-летнюю девочку во дворе многоэтажного дома по улице Микояна. Сразу после случившегося следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия) и приступили к поиску злоумышленника.

Как сообщили в Следственном комитете, осмотр места происшествия провели наиболее опытные следователи, следователи-криминалисты и сотрудники уголовного розыска полиции. В его ходе во дворе дома на различных предметах, в частности, на ограждении детской площадки и урны возле нее, правоохранители обнаружили следы от пуль из пневматического оружия. 


По их траектории был установлен сектор, откуда могли производится выстрелы, после чего началась поквартирная отработка близлежащего дома. Так силовики вышли на местного жителя, в жилище у которого они обнаружили несколько единиц пневматического оружия и заряды к ним.


«В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия и сбор доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.  

Фото: Следственный комитет Бурятии
