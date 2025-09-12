В Улан-Удэ вычислили стрелка, ранившего девочку

Как сообщили в Следственном комитете, осмотр места происшествия провели наиболее опытные следователи, следователи-криминалисты и сотрудники уголовного розыска полиции. В его ходе во дворе дома на различных предметах, в частности, на ограждении детской площадки и урны возле нее, правоохранители обнаружили следы от пуль из пневматического оружия.









По их траектории был установлен сектор, откуда могли производится выстрелы, после чего началась поквартирная отработка близлежащего дома. Так силовики вышли на местного жителя, в жилище у которого они обнаружили несколько единиц пневматического оружия и заряды к ним.



