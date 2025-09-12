Происшествия 12.09.2025 в 16:56

В Улан-Удэ сообщили о розыске 42-летней женщины

Горожанка пропала месяц назад
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ полиция объявила в розыск Ольгу Цыбиктарову. 42-летняя горожанка ушла из дома 7 августа и не вернулась. С тех пор о ее судьбе ничего не известно. 

Приметы: европейской внешности, на вид 40-45 лет, худощавого телосложения, рост 155-160 см., волосы русые, короткие, глаза карие. 

Была одета, ветровка фиолетово-черного цвета, серые лосины, кроссовки черные. 

При наличии значимой информации о пропавшей женщине МВД Бурятии просит позвонить по телефонам: 8-908-595-85-92, 8-999-603-51-51.
розыск

