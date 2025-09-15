В Бурятии мужчина отравился угарным газом на пожаре в летнем доме

Накануне вечером вспыхнул летний дом в селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии. На место выдвинулись пожарные расчеты ГПС республики.

На пожаре есть пострадавший – 37-летний мужчина. Его с признаками отравления продуктами горения госпитализировали в медицинское учреждение.

«Огнеборцам потребовалось 3 минуты, чтобы ликвидировать пожар на 1 квадрате. Предварительная причина – неосторожность при курении», - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.