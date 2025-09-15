В Бурятии продолжают теряться школьники. На этот раз розыск идет в Кабанском районе. Как сообщает ТГ-канал «Кабанск-инфо.24/7», двое подростков ушли 14 сентября в 20:00 из Центра помощи семьи и детям села Кабанск.

Так, пропал, шестиклассник Артем Ефремов. Ранее уходил, возвращался самостоятельно Приметы: рост 150 см, худого телосложения, волосы русые, коротко стрижен. Был одет в черную толстовку, черные спортивные штаны, кроссовки темного цвета.

Восьмиклассник Кирилл Сидоров ранее не уходил. Приметы: рост 175 см, худого телосложения, волосы русые, коротко стрижен. Был одет в светлую футболку, черные спортивные штаны, кроссовки темного цвета.

При установлении местонахождения или иной информации о разыскиваемых просят сообщить в ОМВД России по Кабанскому району по телефонам: 8(301 38) 43-2-05, дежурная часть: 8301384-16-45.