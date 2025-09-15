В Ангарске после взрыва газа в многоэтажке эвакуировались почти 80 человек

Сегодня рано утром в Ангарске Иркутской области произошел хлопок газовоздушной смеси на втором этаже многоквартирного дома в 12 микрорайоне. По данному факту завели уголовное дело (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как сообщил губернатор Игорь Кобзев, в результате произошедшего, предварительно, пострадали 3 человека, двое – госпитализированы, самостоятельно на улицу вышли 79 жильцов, в том числе 12 детей. Также повреждены окна и стены дома.

На месте работают сотрудники МЧС, следователи и другие спецслужбы.